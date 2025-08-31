El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

El día de hoy, 31 de agosto de 2025, Moraña se verá afectada por condiciones meteorológicas variadas a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada, la niebla y la bruma dominarán el cielo, lo que podría dificultar la visibilidad en las primeras horas. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca cubierto, con lluvias escasas que podrían comenzar a caer en la tarde.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 14 y 18 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas de 18 grados, descendiendo ligeramente a 17 grados hacia el mediodía y alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde. Por la noche, la temperatura volverá a bajar, situándose en torno a los 15 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 80% en la tarde y la noche. Esto, combinado con la presencia de nubes y la posibilidad de lluvia, creará una sensación de bochorno en el ambiente.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean ligeras, con un total acumulado de aproximadamente 0.4 mm en la tarde y hasta 4 mm en la noche, cuando se espera un incremento en la intensidad de las lluvias. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las horas de la tarde y la noche, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de Moraña necesiten paraguas y ropa impermeable.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 64 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en el ambiente. A medida que avance el día, el viento se tornará más moderado, pero aún se sentirán ráfagas significativas.

La probabilidad de tormentas también es notable, especialmente en la tarde y la noche, con un 60% de posibilidad de que se produzcan. Esto podría traer consigo descargas eléctricas y un aumento en la intensidad de las lluvias.

En resumen, los habitantes de Moraña deben prepararse para un día mayormente nublado, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-30T20:57:11.