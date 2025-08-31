El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moraña según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 31 de agosto de 2025, Moraña se verá afectada por condiciones meteorológicas variadas a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada, la niebla y la bruma dominarán el cielo, lo que podría dificultar la visibilidad en las primeras horas. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca cubierto, con lluvias escasas que podrían comenzar a caer en la tarde.
La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 14 y 18 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas de 18 grados, descendiendo ligeramente a 17 grados hacia el mediodía y alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde. Por la noche, la temperatura volverá a bajar, situándose en torno a los 15 grados.
La humedad relativa será alta durante todo el día, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 80% en la tarde y la noche. Esto, combinado con la presencia de nubes y la posibilidad de lluvia, creará una sensación de bochorno en el ambiente.
En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean ligeras, con un total acumulado de aproximadamente 0.4 mm en la tarde y hasta 4 mm en la noche, cuando se espera un incremento en la intensidad de las lluvias. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las horas de la tarde y la noche, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de Moraña necesiten paraguas y ropa impermeable.
El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 64 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en el ambiente. A medida que avance el día, el viento se tornará más moderado, pero aún se sentirán ráfagas significativas.
La probabilidad de tormentas también es notable, especialmente en la tarde y la noche, con un 60% de posibilidad de que se produzcan. Esto podría traer consigo descargas eléctricas y un aumento en la intensidad de las lluvias.
En resumen, los habitantes de Moraña deben prepararse para un día mayormente nublado, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-30T20:57:11.
- La Guardia Civil atribuye un posible delito de daños al patrimonio al autor de los desperfectos en el cruceiro de Hío
- El Álvaro Cunqueiro moviliza a los Bomberos de Vigo para sacarle el anillo a un paciente de 30 años
- El nuevo radar de la AP-9 ya avisa de infracciones sin multar
- Colas eternas para comer en Pontevedra
- Hallan enterrada en una playa de Lombok a Mati Muñoz, la gallega desaparecida en Indonesia
- La tienda de los 'chollos' aterriza en Vigo: paquetes perdidos de Amazon por menos de 10 euros
- Arranca la fiesta medieval más importante de Galicia: se celebra este fin de semana y está a menos de una hora de Vigo
- El principal condenado por la violación grupal de Travesía se fuga de España