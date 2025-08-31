El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

El día de hoy, 31 de agosto de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, donde se espera un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a 0.7 mm en este periodo, lo que indica que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. A lo largo de la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una intensidad menor, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.4 mm.

En cuanto a la humedad relativa, se espera que se mantenga alta durante todo el día, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo gradualmente hasta un 54% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas moderadas.

El viento soplará desde el sur y el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 16 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de las temperaturas relativamente cálidas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que descenderán a unos 14 grados . La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% en las primeras horas de la mañana, aumentando a un 60% entre las 14:00 y las 20:00. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo.

En resumen, Mondariz experimentará un día mayormente nublado con lluvias escasas, temperaturas moderadas y un viento variable. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la lluvia, siempre preparado para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-30T20:57:11.