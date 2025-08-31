El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

El día de hoy, 31 de agosto de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma será la protagonista, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 18 grados . La humedad relativa alcanzará niveles altos, superando el 90%, lo que generará una sensación de bochorno en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra de nubes, con intervalos de lluvia escasa. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir de la tarde, con un acumulado que podría llegar a 0.4 mm en las primeras horas y hasta 11 mm en las horas centrales del día. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que los habitantes de Moaña deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 34 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en combinación con la alta humedad. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 20 grados , siendo más frescas hacia la tarde y la noche. La sensación térmica podría ser inferior a la temperatura real debido a la combinación de viento y humedad.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 55% de posibilidad de que se produzcan en las horas centrales del día, lo que podría generar descargas eléctricas y un aumento en la intensidad de las precipitaciones. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las condiciones se mantendrán inestables, con cielos cubiertos y una temperatura que descenderá a unos 15 grados . La bruma podría regresar, dificultando la visibilidad en las horas nocturnas. La puesta de sol se producirá a las 21:10, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, también ofrecerá momentos de belleza natural en la costa de Moaña.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-30T20:57:11.