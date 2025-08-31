El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moaña según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 31 de agosto de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma será la protagonista, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 18 grados . La humedad relativa alcanzará niveles altos, superando el 90%, lo que generará una sensación de bochorno en el ambiente.
A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra de nubes, con intervalos de lluvia escasa. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir de la tarde, con un acumulado que podría llegar a 0.4 mm en las primeras horas y hasta 11 mm en las horas centrales del día. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que los habitantes de Moaña deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas.
El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 34 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en combinación con la alta humedad. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 20 grados , siendo más frescas hacia la tarde y la noche. La sensación térmica podría ser inferior a la temperatura real debido a la combinación de viento y humedad.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 55% de posibilidad de que se produzcan en las horas centrales del día, lo que podría generar descargas eléctricas y un aumento en la intensidad de las precipitaciones. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean actividades al aire libre.
A medida que se acerque la noche, las condiciones se mantendrán inestables, con cielos cubiertos y una temperatura que descenderá a unos 15 grados . La bruma podría regresar, dificultando la visibilidad en las horas nocturnas. La puesta de sol se producirá a las 21:10, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, también ofrecerá momentos de belleza natural en la costa de Moaña.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-30T20:57:11.
