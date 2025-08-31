El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Meis según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 31 de agosto de 2025, en Meis, se espera un tiempo predominantemente cubierto, con intervalos de nubosidad y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma dará paso a un cielo cubierto que se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 19 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.
La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de bochorno. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 73% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, especialmente durante las horas más cálidas.
En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque se espera que sean escasas. La cantidad de precipitación estimada es de 0.5 mm en la mañana y 1 mm en la tarde, lo que sugiere que las lluvias serán ligeras y no generarán grandes acumulaciones. Sin embargo, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante estas horas.
El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 21 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 53 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Este viento puede ser más notable en áreas abiertas y podría causar que las lluvias se sientan más frías.
A medida que se acerque la noche, el cielo continuará cubierto, con una ligera disminución en la probabilidad de lluvia. Las temperaturas descenderán a unos 15 grados , y la humedad aumentará nuevamente, alcanzando el 96% hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 21:10, marcando el final de un día que, aunque nublado y con lluvias, también ofrecerá momentos de calma y frescura.
En resumen, el día en Meis se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas moderadas, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de la naturaleza con la debida precaución ante las condiciones meteorológicas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-30T20:57:11.
