El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

El día de hoy, 31 de agosto de 2025, en Meis, se espera un tiempo predominantemente cubierto, con intervalos de nubosidad y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma dará paso a un cielo cubierto que se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 19 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de bochorno. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 73% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque se espera que sean escasas. La cantidad de precipitación estimada es de 0.5 mm en la mañana y 1 mm en la tarde, lo que sugiere que las lluvias serán ligeras y no generarán grandes acumulaciones. Sin embargo, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante estas horas.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 21 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 53 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Este viento puede ser más notable en áreas abiertas y podría causar que las lluvias se sientan más frías.

A medida que se acerque la noche, el cielo continuará cubierto, con una ligera disminución en la probabilidad de lluvia. Las temperaturas descenderán a unos 15 grados , y la humedad aumentará nuevamente, alcanzando el 96% hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 21:10, marcando el final de un día que, aunque nublado y con lluvias, también ofrecerá momentos de calma y frescura.

En resumen, el día en Meis se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas moderadas, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de la naturaleza con la debida precaución ante las condiciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-30T20:57:11.