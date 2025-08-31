El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

El día de hoy, 31 de agosto de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será un fenómeno notable, especialmente en las primeras horas, con una visibilidad reducida que podría afectar a los desplazamientos. A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con periodos de nubes densas que podrían traer consigo precipitaciones ligeras.

La temperatura se mantendrá bastante estable a lo largo del día, oscilando entre los 15 y 19 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 18 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas y bajando gradualmente a un 73% hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con el viento.

El viento soplará predominantemente del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 38 km/h en las horas más activas del día. Las velocidades del viento variarán, comenzando con una brisa suave de 10 km/h en la mañana y aumentando a medida que se acerque la tarde. Este viento podría contribuir a la dispersión de la niebla, pero también a la sensación de frescor en el ambiente.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 100% entre las 8 y las 14 horas, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias durante este periodo. Las cantidades de lluvia esperadas son ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.6 mm en la mañana y hasta 2 mm en la tarde. Las condiciones de lluvia serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, especialmente en la tarde.

La probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 60% entre las 14 y las 20 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, lo que podría afectar a actividades al aire libre.

En resumen, los habitantes de Meaño deben prepararse para un día mayormente nublado, con niebla en la mañana, temperaturas suaves y la posibilidad de lluvias intermitentes, especialmente en la tarde. Se recomienda llevar paraguas y estar atentos a las condiciones meteorológicas, ya que la situación puede cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-30T20:57:11.