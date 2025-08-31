El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Meaño según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 31 de agosto de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será un fenómeno notable, especialmente en las primeras horas, con una visibilidad reducida que podría afectar a los desplazamientos. A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con periodos de nubes densas que podrían traer consigo precipitaciones ligeras.
La temperatura se mantendrá bastante estable a lo largo del día, oscilando entre los 15 y 19 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 18 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas y bajando gradualmente a un 73% hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con el viento.
El viento soplará predominantemente del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 38 km/h en las horas más activas del día. Las velocidades del viento variarán, comenzando con una brisa suave de 10 km/h en la mañana y aumentando a medida que se acerque la tarde. Este viento podría contribuir a la dispersión de la niebla, pero también a la sensación de frescor en el ambiente.
En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 100% entre las 8 y las 14 horas, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias durante este periodo. Las cantidades de lluvia esperadas son ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.6 mm en la mañana y hasta 2 mm en la tarde. Las condiciones de lluvia serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, especialmente en la tarde.
La probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 60% entre las 14 y las 20 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, lo que podría afectar a actividades al aire libre.
En resumen, los habitantes de Meaño deben prepararse para un día mayormente nublado, con niebla en la mañana, temperaturas suaves y la posibilidad de lluvias intermitentes, especialmente en la tarde. Se recomienda llevar paraguas y estar atentos a las condiciones meteorológicas, ya que la situación puede cambiar rápidamente.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-30T20:57:11.
- La Guardia Civil atribuye un posible delito de daños al patrimonio al autor de los desperfectos en el cruceiro de Hío
- El Álvaro Cunqueiro moviliza a los Bomberos de Vigo para sacarle el anillo a un paciente de 30 años
- El nuevo radar de la AP-9 ya avisa de infracciones sin multar
- Colas eternas para comer en Pontevedra
- Hallan enterrada en una playa de Lombok a Mati Muñoz, la gallega desaparecida en Indonesia
- La tienda de los 'chollos' aterriza en Vigo: paquetes perdidos de Amazon por menos de 10 euros
- Arranca la fiesta medieval más importante de Galicia: se celebra este fin de semana y está a menos de una hora de Vigo
- El principal condenado por la violación grupal de Travesía se fuga de España