El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

Hoy, 31 de agosto de 2025, Marín se prepara para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una bruma que podría dificultar la visibilidad en algunos momentos. La temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable para los que se aventuren al aire libre.

A medida que avance el día, se espera que la nubosidad persista, con intervalos de lluvia escasa. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.6 mm en las horas más activas, especialmente entre las 08:00 y las 14:00. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en estos periodos, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir.

La humedad relativa se mantendrá elevada, rondando el 90%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. Esto es especialmente notable en las primeras horas del día, cuando la humedad alcanzará el 99%. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá ligeramente, pero seguirá siendo un factor a considerar.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 18 km/h. En momentos puntuales, se podrían registrar rachas más intensas, especialmente durante la tarde, cuando el viento podría alcanzar hasta 40 km/h. Esto podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en áreas abiertas y costeras.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que podría haber un 50% de posibilidad de que se desarrollen en las horas centrales del día, lo que añade un elemento de incertidumbre a la predicción. Sin embargo, no se anticipan fenómenos severos, por lo que la situación meteorológica debería ser manejable.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 15 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 21:10, momento en el cual el cielo podría seguir cubierto, pero sin lluvias significativas. En resumen, un día de clima variable en Marín, donde la precaución ante la lluvia y el viento será clave para disfrutar de las actividades al aire libre.

