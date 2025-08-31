El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

El día de hoy, 31 de agosto de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 99%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno en el ambiente.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 17 grados . La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando el 100% en ciertos periodos, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 5 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y resbaladizo en las calles.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 43 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas abiertas. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al desplazarse, ya que las ráfagas de viento podrían ser intensas y las condiciones de la carretera podrían verse afectadas por la lluvia.

Durante la tarde, se espera que la nubosidad continúe, con intervalos de nubes y claros, pero la posibilidad de lluvias persistirá. La temperatura podría descender ligeramente, alcanzando los 15 grados hacia el final de la tarde. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 60% de posibilidad entre las 08:00 y las 14:00 horas, y un 70% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, los ciudadanos deben estar atentos a posibles cambios en el tiempo que podrían traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más fuertes.

En resumen, el día en Lalín se presenta como uno de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento notable. Se aconseja a la población que se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas y que tome las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-30T20:57:11.