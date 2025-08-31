El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

Hoy, 31 de agosto de 2025, A Illa de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia el mediodía, aunque las nubes persistirán. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 19 grados , lo que proporcionará un ambiente templado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la posibilidad de lluvia.

La probabilidad de precipitación es significativa, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se espera un 100% de probabilidad de lluvia. A lo largo de la mañana, las lluvias serán escasas, pero a medida que avance el día, la intensidad podría aumentar, especialmente en la tarde, cuando se prevé que la precipitación alcance hasta 2 mm. Es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que el día avance, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 25 km/h, alcanzando ráfagas más intensas en las horas centrales del día. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas costeras, por lo que se recomienda abrigarse un poco más si se planea estar al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 45% entre las 08:00 y las 14:00 horas, aumentando a un 60% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, existe un riesgo considerable de que se produzcan, especialmente en la tarde.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día mayormente nublado con posibilidades de lluvia y tormentas, temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día para estar preparado y disfrutar de la belleza natural de la isla, pero con precauciones ante las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-30T20:57:11.