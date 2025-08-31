El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

Hoy, 31 de agosto de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes continúen dominando el cielo, con intervalos de cubierto y algunas lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando hasta un 100% entre las 14:00 y las 20:00, lo que sugiere que es probable que los residentes se enfrenten a algunas gotas de lluvia durante este periodo.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 17 y 22 grados . La mañana comenzará con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 19 grados, descendiendo ligeramente a 18 grados en las horas centrales del día. Por la tarde, se espera un leve aumento, alcanzando los 22 grados, lo que proporcionará un respiro en medio de la nubosidad.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 94% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 56% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas moderadas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Los vientos serán moderados, con rachas que alcanzarán hasta 37 km/h desde el suroeste, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la actividad tormentosa, se prevé un 35% de probabilidad de tormentas entre las 08:00 y las 14:00, aumentando a un 55% entre las 14:00 y las 20:00. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, los residentes deben estar preparados para la posibilidad de un tiempo más severo durante la tarde.

A lo largo del día, se recomienda a los ciudadanos que lleven paraguas y se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La combinación de bruma, nubes y la posibilidad de lluvia escasa puede afectar las actividades al aire libre, por lo que es aconsejable planificar en consecuencia. En resumen, A Guarda experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, pero con la posibilidad de lluvias y tormentas, especialmente en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-30T20:57:11.