El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Gondomar según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 31 de agosto de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.
A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, situándose en torno a los 17 grados. La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, donde se prevé un 100% de posibilidad de lluvia. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en las primeras horas y 0.1 mm en la mañana. Esto sugiere que, aunque no se anticipan tormentas severas, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.
Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 21 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá alta, especialmente entre las 14:00 y las 20:00, donde se prevé un 95% de probabilidad de precipitación. Las lluvias podrían ser más intensas en este periodo, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.8 mm. La bruma y la niebla también podrían ser un factor a considerar, especialmente en las horas de la mañana y al anochecer.
El viento soplará predominantemente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 22 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 38 km/h en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación de frescor, a pesar de las altas temperaturas. Es importante tener en cuenta que el viento puede intensificarse, especialmente en áreas abiertas.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad, y el cielo seguirá cubierto. La visibilidad podría verse afectada por la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.
En resumen, el día en Gondomar se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas moderadas. Se recomienda a los residentes y visitantes estar preparados para condiciones húmedas y ventosas a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-30T20:57:11.
