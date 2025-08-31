El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

El día de hoy, 31 de agosto de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.3 mm en las primeras horas, aumentando a 1 mm en la tarde.

Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 16 grados al amanecer y descendiendo ligeramente a 12 grados durante las horas más frías de la tarde. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se estabilice en torno a los 15 grados, proporcionando un ambiente templado, aunque algo húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 80% durante la mayor parte del día. Esto contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas frescas. Los vientos soplarán predominantemente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 24 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 46 km/h en momentos puntuales, lo que podría generar una sensación térmica más fría.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas se incrementará, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se prevé un 70% de probabilidad de tormenta. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían acompañarse de actividad eléctrica en algunos momentos, lo que podría afectar a las actividades al aire libre.

En resumen, Forcarei experimentará un día mayormente nublado con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones húmedas y que consideren llevar paraguas o impermeables si planean salir. La combinación de alta humedad y vientos moderados podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que es aconsejable vestirse en consecuencia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-30T20:57:11.