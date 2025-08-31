El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

El día de hoy, 31 de agosto de 2025, A Estrada se verá afectada por condiciones meteorológicas que comenzarán con niebla en las primeras horas de la mañana. Durante el periodo de 00:00 a 01:00, la visibilidad será reducida, lo que podría complicar el tráfico y las actividades al aire libre. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 17°C y 16°C.

A partir de las 08:00, se espera que la nubosidad continúe, aunque con algunas mejoras temporales en la visibilidad. La temperatura se mantendrá en torno a los 14°C, y la humedad relativa será alta, alcanzando el 99%. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que nos acercamos al mediodía, el cielo permanecerá cubierto, con una probabilidad de precipitación que aumentará significativamente. Se prevé que entre las 14:00 y las 20:00, la probabilidad de lluvia alcance el 100%, lo que indica que es muy probable que se registren precipitaciones. Las lluvias serán escasas, pero podrían ser intermitentes, con acumulados que rondan los 0.6 mm en este periodo.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 21 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 44 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco y algo incómodo, especialmente para quienes se encuentren al aire libre. La combinación de viento y lluvia puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 18°C, pero con la llegada de la lluvia, es probable que desciendan ligeramente. La humedad relativa también se mantendrá alta, lo que podría contribuir a la sensación de incomodidad. A medida que se acerque la noche, la probabilidad de tormentas aumentará, con un 70% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00, lo que podría traer consigo descargas eléctricas.

Al caer la noche, se espera que la lluvia disminuya, pero el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas nocturnas rondarán los 17°C, y la humedad se mantendrá elevada, alcanzando el 100% hacia el final del día. En resumen, A Estrada experimentará un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias intermitentes y un ambiente fresco, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas y abrigos si se planea salir.

