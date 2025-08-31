El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

El día de hoy, 31 de agosto de 2025, Cuntis se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla y la bruma serán protagonistas, con un estado del cielo que se mantendrá cubierto en gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 18 grados , proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable en torno a los 18 grados, con una humedad relativa que alcanzará el 100%, lo que contribuirá a la sensación de bochorno. La visibilidad podría verse reducida debido a la niebla, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda precaución a los conductores y peatones.

Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir de la tarde, con acumulados que podrían llegar hasta 0.6 mm en las horas centrales del día. La probabilidad de lluvia escasa es alta, alcanzando un 100% en los periodos de la tarde y la noche. Esto se verá acompañado de intervalos nubosos que podrían traer consigo algunas tormentas aisladas, con un 60% de probabilidad de que se produzcan en las horas de la tarde.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 19 km/h, alcanzando rachas de hasta 64 km/h en momentos puntuales. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de mayor viento. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, pero las condiciones de nubosidad y la posibilidad de lluvia se mantendrán.

La puesta de sol se producirá a las 21:10, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, situándose en torno a los 16 grados. La noche se presentará con cielos cubiertos y una humedad que se mantendrá alta, lo que podría dar lugar a la formación de más niebla.

En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, con cielos mayormente cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. Se recomienda a los habitantes estar preparados para las condiciones cambiantes y tomar precauciones al desplazarse.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-30T20:57:11.