El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

El día de hoy, 31 de agosto de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas del día. Desde primeras horas de la mañana, la niebla y la bruma dominarán el cielo, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras. Se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 18 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 99% en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, la bruma dará paso a un cielo muy nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 18 grados. La probabilidad de precipitación será notable, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían llegar a 0.4 mm en las primeras horas y hasta 2 mm en la tarde, lo que sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, será constante.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y la temperatura alcanzará su punto máximo en torno a los 20 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la alta humedad y el viento. Este viento, que soplará principalmente del sur y suroeste, alcanzará velocidades de hasta 39 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos puntuales.

La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 65% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será torrencial, podrían presentarse tormentas eléctricas aisladas que acompañen a las precipitaciones. La tarde será un momento clave para estar atentos a las condiciones climáticas, ya que la combinación de viento, humedad y nubosidad podría generar un ambiente inestable.

Al caer la noche, se espera que la lluvia disminuya, pero el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 15 grados hacia la medianoche. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría dar lugar a la formación de niebla nuevamente.

En resumen, el día de hoy en Catoira se caracterizará por un tiempo mayormente nublado con lluvias intermitentes, temperaturas suaves y un viento notable. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para condiciones cambiantes y tomar precauciones al desplazarse, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-30T20:57:11.