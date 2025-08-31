El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Catoira según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 31 de agosto de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas del día. Desde primeras horas de la mañana, la niebla y la bruma dominarán el cielo, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras. Se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 18 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 99% en las primeras horas.
A medida que avance la mañana, la bruma dará paso a un cielo muy nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 18 grados. La probabilidad de precipitación será notable, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían llegar a 0.4 mm en las primeras horas y hasta 2 mm en la tarde, lo que sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, será constante.
Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y la temperatura alcanzará su punto máximo en torno a los 20 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la alta humedad y el viento. Este viento, que soplará principalmente del sur y suroeste, alcanzará velocidades de hasta 39 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos puntuales.
La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 65% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será torrencial, podrían presentarse tormentas eléctricas aisladas que acompañen a las precipitaciones. La tarde será un momento clave para estar atentos a las condiciones climáticas, ya que la combinación de viento, humedad y nubosidad podría generar un ambiente inestable.
Al caer la noche, se espera que la lluvia disminuya, pero el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 15 grados hacia la medianoche. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría dar lugar a la formación de niebla nuevamente.
En resumen, el día de hoy en Catoira se caracterizará por un tiempo mayormente nublado con lluvias intermitentes, temperaturas suaves y un viento notable. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para condiciones cambiantes y tomar precauciones al desplazarse, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-30T20:57:11.
