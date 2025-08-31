El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

Hoy, 31 de agosto de 2025, A Cañiza se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, la niebla será un fenómeno predominante, con una visibilidad reducida que podría afectar la circulación en las carreteras. A medida que avance la jornada, el cielo se mantendrá cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas que se irán intensificando en algunos momentos del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 17 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La sensación térmica podría ser algo más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas. Esto, combinado con el viento, que soplará del suroeste a velocidades que rondarán los 12 a 24 km/h, podría hacer que la sensación de frío sea más intensa.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidades de lluvia en los periodos de la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se espera que la precipitación acumulada sea de hasta 3 mm, lo que podría generar charcos y condiciones resbaladizas en las calles. Los ciudadanos deben estar preparados para llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

En cuanto a las tormentas, la probabilidad de que se produzcan es moderada, alcanzando un 60% en las horas de la tarde. Esto podría traer consigo ráfagas de viento más intensas, especialmente en las zonas más expuestas. Las ráfagas de viento podrían llegar a alcanzar hasta 40 km/h, lo que podría causar molestias y, en algunos casos, afectar la estabilidad de estructuras ligeras.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniéndose el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias intermitentes. La temperatura descenderá ligeramente, situándose en torno a los 14 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de bochorno.

Es recomendable que los habitantes de A Cañiza tomen precauciones al salir, especialmente en la carretera, debido a la niebla y la posibilidad de lluvia. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas será clave para adaptarse a las condiciones cambiantes del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-30T20:57:11.