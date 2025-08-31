El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cangas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 31 de agosto de 2025, Cangas se prepara para un día marcado por la presencia de nubes y condiciones de humedad. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "cubierto" y "muy nuboso". La bruma matutina, que se espera en las primeras horas, puede dificultar la visibilidad, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen.
La temperatura se mantendrá bastante estable a lo largo del día, oscilando entre los 17 y 20 grados . En la mañana, se prevé que la temperatura se sitúe en torno a los 18 grados, descendiendo ligeramente a 17 grados en la tarde. Este clima templado, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará el 99% en las primeras horas, generará una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.
En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la probabilidad de lluvia aumente a medida que avance la jornada. Se estima que la precipitación será escasa, con valores que rondan los 0.5 mm en las horas de la mañana y la tarde. Sin embargo, la probabilidad de lluvia se incrementa notablemente, alcanzando el 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que es muy probable que los residentes de Cangas experimenten algunas lluvias ligeras a moderadas durante la tarde.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en medio de la humedad.
La probabilidad de tormentas es moderada, con un 45% de posibilidad entre las 08:00 y las 14:00 horas, y un 55% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto indica que, aunque las tormentas no son seguras, los ciudadanos deben estar atentos a posibles cambios en el tiempo.
En resumen, el día en Cangas se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas agradables, alta humedad y la posibilidad de lluvias y tormentas, especialmente en la tarde. Se aconseja a los habitantes que se preparen para un día variable y que mantengan un paraguas a mano.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-30T20:57:11.
