El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

Hoy, 31 de agosto de 2025, Cangas se prepara para un día marcado por la presencia de nubes y condiciones de humedad. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "cubierto" y "muy nuboso". La bruma matutina, que se espera en las primeras horas, puede dificultar la visibilidad, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen.

La temperatura se mantendrá bastante estable a lo largo del día, oscilando entre los 17 y 20 grados . En la mañana, se prevé que la temperatura se sitúe en torno a los 18 grados, descendiendo ligeramente a 17 grados en la tarde. Este clima templado, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará el 99% en las primeras horas, generará una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la probabilidad de lluvia aumente a medida que avance la jornada. Se estima que la precipitación será escasa, con valores que rondan los 0.5 mm en las horas de la mañana y la tarde. Sin embargo, la probabilidad de lluvia se incrementa notablemente, alcanzando el 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que es muy probable que los residentes de Cangas experimenten algunas lluvias ligeras a moderadas durante la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en medio de la humedad.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 45% de posibilidad entre las 08:00 y las 14:00 horas, y un 55% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto indica que, aunque las tormentas no son seguras, los ciudadanos deben estar atentos a posibles cambios en el tiempo.

En resumen, el día en Cangas se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas agradables, alta humedad y la posibilidad de lluvias y tormentas, especialmente en la tarde. Se aconseja a los habitantes que se preparen para un día variable y que mantengan un paraguas a mano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-30T20:57:11.