El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

El día de hoy en Cambados se presenta con un cielo mayormente cubierto, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, la nubosidad será densa, lo que podría generar una sensación de humedad en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 18 grados , proporcionando un tiempo templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a la brisa.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 19 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 95% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a lo largo del día. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto a la precipitación, hay una probabilidad significativa de lluvia, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, con un 100% de probabilidad de que se registren lluvias. Se anticipa que la cantidad de precipitación será escasa, con acumulados que podrían llegar a 1.4 mm en total. Las lluvias serán intermitentes, por lo que es aconsejable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante la tarde.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 12 y 25 km/h, alcanzando rachas más intensas en momentos puntuales. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que se acerque la tarde, el viento podría intensificarse, lo que podría contribuir a un aumento en la nubosidad y la posibilidad de tormentas.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 60% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será abundante, podrían producirse descargas eléctricas en algunas áreas. Por lo tanto, se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si se planea estar al aire libre durante las horas de mayor riesgo.

En resumen, el día en Cambados se caracterizará por un tiempo templado y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes, especialmente por la tarde. Las condiciones del viento y la probabilidad de tormentas añaden un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-30T20:57:11.