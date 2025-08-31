El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

Hoy, 31 de agosto de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas variadas. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla y la bruma han dominado el cielo, con una visibilidad reducida que podría afectar a los desplazamientos. A medida que avance la jornada, se espera que la bruma persista en las primeras horas, especialmente en los periodos de la mañana.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían dar paso a lluvias escasas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las franjas horarias de la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de chubascos ligeros. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 1 mm, especialmente en las horas centrales del día.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 15 y 20 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán en las primeras horas de la mañana, con un ligero aumento hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a lo largo del día. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 55 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en áreas expuestas. La velocidad del viento variará a lo largo del día, siendo más fuerte en las horas de la tarde, lo que podría contribuir a la sensación de frescor a pesar de las temperaturas moderadas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que podría alcanzar hasta el 60% en las horas de la tarde, lo que sugiere que los ciudadanos deben estar atentos a posibles tormentas eléctricas. La combinación de alta humedad, temperaturas moderadas y viento fuerte podría crear un ambiente propenso a la inestabilidad atmosférica.

A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones meteorológicas se estabilicen, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. La visibilidad mejorará gradualmente, y las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un respiro tras un día de clima variable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-30T20:57:11.