El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bueu según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 31 de agosto de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será un fenómeno notable, con una visibilidad reducida que podría complicar la circulación en las carreteras. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con lluvias intermitentes que podrían acumular hasta 0.6 mm en las primeras horas y un total de 1 mm hacia la tarde.
La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 16 y 19 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán durante la mañana, alcanzando un máximo de 20 grados hacia la tarde. La humedad relativa será alta, comenzando en un 99% y descendiendo lentamente a lo largo del día, lo que contribuirá a la sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.
El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 8 y 19 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Es recomendable que los residentes y visitantes de Bueu tomen precauciones, especialmente aquellos que planean actividades al aire libre.
La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las horas centrales del día, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias. Además, existe un 50% de probabilidad de tormentas en la tarde, lo que podría intensificar las condiciones climáticas adversas. Se aconseja estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y prepararse para posibles cambios repentinos en el tiempo.
A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniéndose el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias escasas. La temperatura descenderá ligeramente, rondando los 16 grados, y la humedad aumentará nuevamente, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura.
En resumen, el día en Bueu se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y temperaturas moderadas. Se recomienda a la población que esté atenta a las condiciones meteorológicas y que tome las precauciones necesarias para garantizar su seguridad y bienestar.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-30T20:57:11.
