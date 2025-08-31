El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Barro según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 31 de agosto de 2025, Barro se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente cubiertas, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla y la bruma han dado paso a un cielo cubierto, lo que podría dificultar la visibilidad en algunas áreas. La temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente a 15 grados por la tarde.
La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando gradualmente a un 79% hacia la tarde. Esto, combinado con la temperatura, generará una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que avance la jornada, se espera que la probabilidad de precipitación aumente, con un 100% de probabilidad de lluvias entre las 8:00 y las 14:00 horas, y nuevamente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 1 mm, lo que indica que las lluvias serán ligeras pero persistentes.
El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 19 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 56 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco y algo incómodo, especialmente para quienes se encuentren al aire libre. Las ráfagas de viento más intensas se prevén entre las 16:00 y las 18:00 horas, por lo que se recomienda precaución en actividades al aire libre.
A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la temperatura descenderá a unos 14 grados . La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad, y se espera que la humedad relativa vuelva a aumentar, alcanzando niveles cercanos al 100% hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 21:10 horas, marcando el final de un día que, aunque nublado y con lluvias, ofrecerá temperaturas relativamente suaves para esta época del año.
En resumen, los habitantes de Barro deben prepararse para un día mayormente cubierto, con lluvias ligeras y un ambiente húmedo. Se aconseja llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor viento y lluvia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-30T20:57:11.
