El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

El día de hoy, 31 de agosto de 2025, Barro se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente cubiertas, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla y la bruma han dado paso a un cielo cubierto, lo que podría dificultar la visibilidad en algunas áreas. La temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente a 15 grados por la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando gradualmente a un 79% hacia la tarde. Esto, combinado con la temperatura, generará una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que avance la jornada, se espera que la probabilidad de precipitación aumente, con un 100% de probabilidad de lluvias entre las 8:00 y las 14:00 horas, y nuevamente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 1 mm, lo que indica que las lluvias serán ligeras pero persistentes.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 19 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 56 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco y algo incómodo, especialmente para quienes se encuentren al aire libre. Las ráfagas de viento más intensas se prevén entre las 16:00 y las 18:00 horas, por lo que se recomienda precaución en actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la temperatura descenderá a unos 14 grados . La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad, y se espera que la humedad relativa vuelva a aumentar, alcanzando niveles cercanos al 100% hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 21:10 horas, marcando el final de un día que, aunque nublado y con lluvias, ofrecerá temperaturas relativamente suaves para esta época del año.

En resumen, los habitantes de Barro deben prepararse para un día mayormente cubierto, con lluvias ligeras y un ambiente húmedo. Se aconseja llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor viento y lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-30T20:57:11.