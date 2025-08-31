El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

Hoy, 31 de agosto de 2025, Baiona se prepara para un día marcado por condiciones mayormente nubladas y la posibilidad de lluvias ligeras. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla ha dado paso a un cielo cubierto, con una humedad relativa que se mantiene en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas del día. Esto sugiere que la sensación de bochorno será notable, especialmente en las primeras horas.

A medida que avanza la mañana, se espera que las nubes continúen dominando el cielo, con algunas posibilidades de lluvias escasas, especialmente en las horas centrales del día. La precipitación acumulada podría ser de hasta 0.2 mm en la mañana y 0.1 mm en la tarde, lo que indica que, aunque las lluvias no serán intensas, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 16 y 19 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas de 18 grados, descendiendo ligeramente a 17 grados en la tarde. Esta variación moderada en la temperatura, combinada con la alta humedad, puede hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que alcanzarán hasta 22 km/h en las horas más activas del día. Esto puede generar ráfagas más intensas, especialmente en áreas abiertas y costeras, donde se prevé que el viento alcance hasta 38 km/h. Los residentes y visitantes deben estar atentos a estas ráfagas, que podrían afectar actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 40% de posibilidad de que se desarrollen en la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto se suma a la probabilidad de precipitación, que es del 100% durante el mismo periodo, lo que sugiere que las condiciones podrían volverse más inestables a medida que el día avanza.

A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones se mantengan similares, con un cielo cubierto y temperaturas que descenderán a 17 grados. La niebla podría regresar, creando un ambiente fresco y húmedo. Por lo tanto, es aconsejable que los planes para la tarde y la noche incluyan ropa adecuada para el tiempo y precauciones ante posibles lluvias.

