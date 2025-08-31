El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

El día de hoy, 31 de agosto de 2025, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 18 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 89% en la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas se mantengan estables, oscilando entre los 15 y 21 grados . Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 21 grados, pero la sensación térmica podría ser inferior debido a la alta humedad y el viento. Este viento, que soplará principalmente del sur y del oeste, alcanzará velocidades de hasta 19 km/h, con ráfagas que podrían superar los 40 km/h en momentos puntuales, especialmente por la tarde.

La probabilidad de lluvia es alta, con un 100% de posibilidad de precipitaciones en intervalos específicos del día. Se anticipa que las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.3 mm, pero podrían ser suficientes para generar un ambiente húmedo y fresco. Las primeras lluvias se prevén para la mañana, continuando con intervalos de lluvia ligera durante la tarde y la noche.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 55% de posibilidad de que se produzcan tormentas eléctricas en la franja horaria de la tarde, lo que podría intensificar la actividad meteorológica en la región. Los ciudadanos deben estar preparados para posibles cambios repentinos en el tiempo, especialmente durante las horas de mayor calor.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos nubosos que podrían ofrecer breves momentos de claridad, pero en general, se recomienda a la población que lleve paraguas y esté atenta a las actualizaciones meteorológicas. La tarde se presentará más fresca, con temperaturas que descenderán a 18 grados hacia el final del día, y la humedad podría aumentar, generando un ambiente más denso.

En resumen, As Neves experimentará un día mayormente cubierto con lluvias ligeras y una alta probabilidad de tormentas, lo que sugiere que es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores y estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T05:34:09.