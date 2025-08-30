El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

Hoy, 30 de agosto de 2025, Vilanova de Arousa se prepara para un día marcado por un cielo predominantemente cubierto, con la posibilidad de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 90% en las primeras horas del día y manteniéndose en niveles significativos durante la tarde. Se espera que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 0.1 mm, lo que sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, podría ser suficiente para mojar el suelo y refrescar el ambiente.

La temperatura se mantendrá estable en torno a los 19 grados , lo que proporcionará un tiempo templado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para la posibilidad de lluvia. La humedad relativa será alta, alcanzando el 91% en las horas de la tarde, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 38 km/h. Este viento, aunque moderado, puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. Los vientos más fuertes se prevén durante la tarde, lo que podría hacer que la lluvia se sienta más intensa, a pesar de su escasa cantidad.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con momentos de nubosidad variable. Las condiciones de visibilidad pueden verse afectadas por la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al atardecer, cuando la luz solar se debilita. El orto se producirá a las 07:57 y el ocaso a las 21:12, ofreciendo un día relativamente largo, aunque la luz solar podría estar filtrada por las nubes.

Para aquellos que planean salir, se recomienda llevar un paraguas o un chubasquero, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. A pesar de la posibilidad de lluvia, el día puede ser aprovechado para disfrutar de la belleza natural de Vilanova de Arousa, siempre que se tomen las precauciones necesarias. En resumen, un día de cielo cubierto y temperaturas agradables, con la posibilidad de algunas gotas de lluvia, caracterizará la jornada en esta encantadora localidad gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-30T06:32:15.