El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

Hoy, 30 de agosto de 2025, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que invitan a la precaución. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 90% en algunos momentos del día. Las lluvias serán escasas, pero se espera que se registren algunas gotas, especialmente en las horas centrales de la jornada.

La temperatura se mantendrá en torno a los 19 grados , lo que proporciona un ambiente fresco y húmedo. La humedad relativa será alta, alcanzando el 94%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Este nivel de humedad, combinado con el cielo nublado, podría generar una atmósfera algo pesada, típica de los días de lluvia.

El viento soplará del sur, con rachas que oscilarán entre los 12 y 32 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación de frescor. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente si planean salir, especialmente en las horas más ventosas.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas se mantiene en cero, lo que significa que, aunque las lluvias serán posibles, no se anticipan fenómenos meteorológicos severos. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones cambiantes, ya que el tiempo en esta época del año puede ser impredecible.

La salida del sol se producirá a las 07:57, y el ocaso está previsto para las 21:12, lo que nos brinda un día relativamente largo, aunque la luz solar será escasa debido a la cobertura nubosa. Para aquellos que disfrutan de actividades al aire libre, se sugiere planificar las salidas en las primeras horas de la mañana, antes de que las lluvias se intensifiquen.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras. Se aconseja a los residentes que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y que tomen precauciones al salir, especialmente en áreas expuestas al viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-30T06:32:15.