El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, en Vilaboa, se espera un tiempo predominantemente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. La nubosidad será notable, con un estado del cielo que se describe como "cubierto con lluvia escasa" en varios periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que refuerza la expectativa de que las lluvias serán una constante durante el día.

Las temperaturas se mantendrán relativamente suaves, oscilando entre los 18 y 20 grados . Este rango térmico, aunque cómodo, puede sentirse más fresco debido a la alta humedad relativa, que se prevé en torno al 70-90%. La humedad será un factor importante, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 17 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 36 km/h, especialmente en las horas más activas del día. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a que las condiciones se sientan más frescas, especialmente cuando se combine con la humedad elevada.

La visibilidad podría verse afectada por la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana, lo que podría complicar el tráfico y las actividades al aire libre. Se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales.

A medida que avance el día, se espera que la nubosidad persista, con escasas oportunidades de que el sol se asome entre las nubes. El orto se producirá a las 07:57 y el ocaso a las 21:11, lo que proporciona un día relativamente largo, aunque con poca luz solar directa.

En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy será mayormente cubierto, con lluvias ligeras, temperaturas suaves y un viento moderado. Es un día ideal para actividades bajo techo, y se aconseja a los residentes que se preparen para condiciones húmedas y posiblemente frías.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-30T06:32:15.