El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

Hoy, 30 de agosto de 2025, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm en algunas horas.

La temperatura se mantendrá bastante estable, rondando los 19 grados durante la mayor parte del día. Este clima templado se verá acompañado de una humedad relativa alta, que alcanzará el 74% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno. La combinación de temperaturas moderadas y alta humedad puede hacer que el ambiente se sienta más cálido de lo que realmente es.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 28 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar un ligero movimiento en los árboles y otros elementos del entorno. Este viento, aunque moderado, podría contribuir a que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las zonas más expuestas.

A medida que avance la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque la intensidad podría disminuir ligeramente. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Vila de Cruces estén preparados para posibles chubascos, especialmente si planean actividades al aire libre. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia más intensa, así que se aconseja precaución al conducir.

El amanecer se producirá a las 07:55, mientras que el ocaso será a las 21:10, lo que permitirá disfrutar de un día relativamente largo, aunque nublado. A lo largo de la jornada, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían ofrecer breves momentos de claridad, pero en general, el día se caracterizará por un ambiente gris y húmedo.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día de clima templado y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir al exterior deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-30T06:32:15.