El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, Vigo se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Las condiciones meteorológicas indican que la nubosidad será muy alta, con descripciones que van desde "cubierto" hasta "cubierto con lluvia escasa". Esto sugiere que, aunque no se esperan precipitaciones significativas, la posibilidad de algunas gotas de lluvia es real, especialmente en las primeras horas del día.

La temperatura se mantendrá bastante estable, rondando los 18 grados , lo que proporciona un ambiente templado y agradable para los vigueses. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se situará en torno al 91% durante la mayor parte del día. Esta alta humedad puede hacer que el tiempo se sienta más pesado, especialmente en combinación con la falta de sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 18 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente, especialmente en áreas más expuestas. Este viento del sur también puede contribuir a la sensación de inestabilidad en el tiempo, aunque no se anticipan tormentas.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% en ciertos periodos del día, lo que refuerza la idea de que, aunque las lluvias sean escasas, es probable que se presenten. Las cantidades esperadas de lluvia son mínimas, con registros que no superan los 0.4 mm, lo que indica que cualquier lluvia que se produzca será ligera y no debería causar inconvenientes significativos.

A medida que avance el día, la nubosidad persistirá, y aunque el sol no se asomará con fuerza, los vigueses podrán disfrutar de un ambiente fresco y templado. La salida del sol está programada para las 07:57, mientras que el ocaso se producirá a las 21:12, ofreciendo un día relativamente largo para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la posibilidad de algunas gotas de lluvia.

En resumen, el tiempo en Vigo para hoy se caracteriza por un cielo cubierto, temperaturas agradables y la posibilidad de lluvias ligeras, lo que invita a los ciudadanos a prepararse adecuadamente para un día de verano atípico.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-30T06:32:15.