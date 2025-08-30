El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición se mantenga durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 19 grados , proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable en torno a los 18 grados, con una humedad relativa que alcanzará niveles altos, llegando hasta el 99% en las horas más húmedas. Esto generará una sensación de bochorno, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es alta, con un 95% de posibilidad de precipitaciones en las primeras horas del día, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

Durante la tarde, la situación meteorológica no mejorará significativamente. Se anticipa que las lluvias sean escasas, pero constantes, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.4 mm en algunos periodos. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 22 grados, lo que podría ofrecer un ligero alivio en comparación con la mañana, aunque la sensación de humedad persistirá.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 20 km/h, alcanzando ráfagas más intensas en momentos puntuales, especialmente durante la tarde. Esto podría generar un ambiente algo incómodo, sobre todo en combinación con la alta humedad y las temperaturas moderadas.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia el final del día. La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque se espera que la intensidad disminuya. La visibilidad podría verse afectada en algunos momentos debido a la niebla y las condiciones de humedad.

En resumen, el día en Valga se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto y húmedo, con altas probabilidades de lluvia y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes y visitantes que tomen precauciones ante las condiciones meteorológicas, especialmente si planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.