El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables alrededor de los 19 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 95% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga constante, con ligeras variaciones que podrían llevarla a 18 grados hacia el mediodía. La probabilidad de lluvia será notable, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de precipitaciones. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en las primeras horas y hasta 0.5 mm en la tarde, lo que indica que, aunque la lluvia será intermitente, podría ser suficiente para mojar las calles.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. En la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de las altas temperaturas. La dirección del viento, predominantemente del suroeste, contribuirá a la inestabilidad del tiempo, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias.

Durante la tarde, la temperatura podría alcanzar un máximo de 25 grados, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento. La probabilidad de lluvia se mantendrá alta, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se espera que las condiciones sean más inestables. A partir de las 20:00, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque el cielo seguirá cubierto.

En la noche, las temperaturas descenderán gradualmente, estabilizándose en torno a los 19 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría dar lugar a la formación de bruma o niebla en las horas más frescas. En resumen, el día en Tui se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y temperaturas agradables, aunque la sensación de humedad podría hacer que el día se sienta más caluroso de lo que realmente es.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.