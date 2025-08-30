El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 19 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 91% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, con ligeras variaciones que podrían llevarla a 18 grados en las horas centrales. La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, donde se prevé un 100% de posibilidad de lluvia. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que no superarán los 0.2 mm en las primeras horas.

Durante la tarde, el cielo continuará cubierto, y la temperatura podría alcanzar hasta 24 grados en su punto máximo. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la alta humedad y la presencia de nubes. La probabilidad de lluvia se mantendrá alta, especialmente entre las 14:00 y las 20:00, donde se espera que la lluvia sea más constante, aunque sin llegar a ser intensa.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 32 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas que, aunque no serán peligrosas, sí podrían ser notorias, especialmente en áreas abiertas. La dirección del viento también contribuirá a la sensación de frescura, especialmente al caer la tarde.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 19 grados hacia las 23:00. La humedad aumentará, alcanzando el 88%, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría y húmeda. La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad, y se espera que el cielo permanezca cubierto hasta el final del día.

En resumen, el día en Tomiño será mayormente nublado, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un día húmedo y que lleven paraguas o impermeables si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.