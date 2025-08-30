El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Soutomaior según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 30 de agosto de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 18 grados durante la mañana y alcanzando un máximo de 23 grados hacia la tarde.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 95% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alcanzando un 67% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas suaves.
El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Se espera que la racha máxima de viento alcance los 38 km/h hacia el mediodía, lo que podría generar algunas ráfagas notables, especialmente en áreas abiertas. A medida que el día avance, el viento se orientará más hacia el sur, manteniendo una velocidad constante que podría influir en la sensación térmica.
A partir de la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá mayormente cubierto. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, con mínimas que rondarán los 18 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá en un 100% entre las 20:00 y las 02:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas si se planea salir.
En resumen, Soutomaior experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras, temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, aunque aquellos que necesiten salir deben estar preparados para la lluvia y el viento. La puesta de sol se espera para las 21:11, ofreciendo un espectáculo visual que, aunque nublado, puede ser igualmente atractivo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.
- Pedro Sánchez avala la petición del Concello de Vigo a la Xunta para crear mil viviendas con fondos estatales
- Colas eternas para comer en Pontevedra
- Las Cíes muestran su lado menos «paradisíaco»: así se llevó el oleaje a dos personas en la pasarela de Rodas
- La Guardia Civil atribuye un posible delito de daños al patrimonio al autor de los desperfectos en el cruceiro de Hío
- El mesón que abrió hace 100 años en Galicia y es famoso por su cocido: el favorito de Amancio Ortega
- Malestar de la pesca submarina por las restricciones: «No es culpa nuestra que haya menos pescado»
- El Álvaro Cunqueiro moviliza a los Bomberos de Vigo para sacarle el anillo a un paciente de 30 años
- Davila 28/08/2025