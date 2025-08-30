El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con una probabilidad de precipitación del 95% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 16 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, la situación meteorológica no cambiará significativamente. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero aún se espera que se mantenga por encima del 70%. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el suroeste a velocidades que oscilarán entre los 20 y 30 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 42 km/h en las horas de la tarde.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, con una ligera posibilidad de lluvias intermitentes. La temperatura podría experimentar un leve aumento, alcanzando hasta 20 grados , lo que podría hacer que algunos residentes busquen actividades al aire libre, aunque es recomendable estar preparados para la lluvia. La probabilidad de precipitación se mantendrá en torno al 75% entre las 14:00 y las 20:00, lo que indica que las lluvias podrían ser más frecuentes en este periodo.

En cuanto a la visibilidad, se espera que la bruma y la niebla afecten la claridad del ambiente, especialmente en las primeras horas del día. Esto podría dificultar la visibilidad en las carreteras, por lo que se aconseja a los conductores que tomen precauciones adicionales.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, rondando los 18 grados . La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad, y se espera que la humedad relativa aumente nuevamente, creando un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, Silleda experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, aunque aquellos que decidan salir deben estar preparados para las condiciones cambiantes del tiempo.

