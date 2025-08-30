El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

Hoy, 30 de agosto de 2025, Sanxenxo se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, la bruma será la protagonista, con una visibilidad reducida que podría afectar a los desplazamientos. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas que se concentrarán en las horas de la tarde y la noche.

La temperatura se mantendrá estable a lo largo del día, oscilando entre los 18 y 20 grados . Este rango térmico, aunque agradable, puede sentirse algo fresco debido a la humedad relativa que se situará en torno al 95% durante la mayor parte del día. La sensación de bochorno será palpable, especialmente en las horas más cálidas, cuando la humedad alcance su punto máximo.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean ligeras, con acumulados que no superarán los 0.6 mm en las horas de mayor actividad. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, sobre todo entre las 14:00 y las 20:00 horas. Por lo tanto, es recomendable que los residentes y visitantes lleven consigo paraguas o impermeables si planean salir.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 39 km/h en las horas más ventosas, especialmente por la tarde. Esta intensidad del viento, combinada con la humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. Los amantes de las actividades al aire libre deben tener en cuenta estas condiciones y planificar sus actividades en consecuencia.

A medida que se acerque la noche, la bruma regresará, y las temperaturas descenderán ligeramente, situándose en torno a los 18 grados. La visibilidad podría verse afectada nuevamente, por lo que se recomienda precaución en las carreteras y caminos.

En resumen, el día en Sanxenxo se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias ligeras y un viento notable. La combinación de estos factores sugiere que es un buen día para disfrutar de actividades bajo techo o para paseos cortos, siempre preparados para las posibles lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.