El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían traer consigo algunas lluvias escasas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 19 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se estima un 100% de posibilidad de lluvia. Durante este periodo, se prevén acumulaciones de hasta 0.3 mm, lo que indica que, aunque las lluvias serán escasas, podrían ser suficientes para mojar el suelo. A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia disminuye, aunque aún se mantendrá un 65% hasta las 20:00 horas.

La humedad relativa será alta a lo largo del día, comenzando en un 92% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 62% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas moderadas, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h. Las rachas máximas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente, especialmente durante los momentos de mayor nubosidad.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá cubierto, con intervalos de bruma en las primeras horas. A medida que se acerque la noche, se espera que el cielo continúe cubierto, con temperaturas que descenderán a 19 grados hacia la medianoche. La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas del día.

En resumen, los habitantes de Salvaterra de Miño deben prepararse para un día mayormente nublado, con posibilidades de lluvia escasa y temperaturas agradables, aunque la alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse un poco, especialmente durante las horas de mayor viento y nubosidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.