El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 90% en las primeras horas y el 100% entre las 8:00 y las 14:00. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que rondarán los 0.1 mm en las primeras horas y un ligero aumento a 0.7 mm hacia la tarde.

Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, oscilando entre los 18 y 19 grados durante la mañana y alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 22 grados hacia el final de la jornada. La humedad relativa será alta, comenzando en un 96% por la mañana y bajando gradualmente a un 70% por la tarde, lo que puede generar una sensación de bochorno en combinación con las temperaturas.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 1 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a una sensación de frescor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

A lo largo de la jornada, el cielo se mantendrá cubierto, con intervalos de nubosidad que pueden dar paso a momentos de bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde. La visibilidad podría verse afectada en estos momentos, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, el día en Salceda de Caselas se caracterizará por un tiempo mayormente nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas agradables, aunque con un aumento en la sensación de calor debido a la alta humedad. Se aconseja a los residentes que lleven paraguas y se preparen para un día de clima variable, especialmente en las horas centrales, cuando la probabilidad de lluvia es más alta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.