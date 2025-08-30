El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. Desde las 00:00 hasta las 03:00, se espera que la visibilidad sea reducida debido a esta bruma, lo que podría afectar la conducción y las actividades al aire libre. A medida que avance la mañana, la situación meteorológica comenzará a cambiar, con intervalos nubosos que traerán consigo lluvias escasas a partir de las 04:00.

La temperatura se mantendrá bastante estable a lo largo del día, oscilando entre los 18 y 21 grados . En las primeras horas, se registrarán 19 grados, descendiendo ligeramente a 18 grados en la tarde, y alcanzando un máximo de 21 grados hacia la tarde. Esta temperatura moderada, combinada con una humedad relativa que rondará el 90%, creará una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias durante este periodo. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían variar entre 0.1 y 0.5 mm a lo largo del día. A partir de las 15:00, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una intensidad menor, lo que sugiere que las lluvias podrían ser intermitentes.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 17 km/h. Las rachas máximas se esperan en la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en medio de la humedad. Este viento podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

A medida que se acerque la noche, la bruma regresará, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 21:00. La visibilidad podría verse afectada, por lo que se recomienda precaución al conducir. En resumen, el día en Ribadumia se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias ligeras y temperaturas agradables, aunque la bruma y el viento podrían influir en las actividades diarias.

