El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 02:00 a 08:00, 08:00 a 14:00, 14:00 a 20:00 y 20:00 a 02:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.3 mm en las primeras horas del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 19 grados durante la mayor parte de la jornada, con un ligero aumento a 24 grados en las horas centrales de la tarde. A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia la noche. La humedad relativa será alta, comenzando en un 95% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 89% al final del día, lo que puede generar una sensación de bochorno.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 17 km/h. Las rachas máximas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en combinación con la alta humedad. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con momentos de mayor nubosidad, especialmente en las primeras horas y hacia la tarde. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, por lo que se recomienda precaución al conducir. No se prevén tormentas eléctricas, lo que sugiere que, aunque la lluvia será constante, no habrá fenómenos meteorológicos severos.

El orto se producirá a las 07:57 y el ocaso a las 21:11, lo que permitirá disfrutar de una jornada con luz natural durante un tiempo considerable, a pesar de la nubosidad. En resumen, se anticipa un día fresco y húmedo en Redondela, ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para la lluvia y el viento moderado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.