El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pontevedra según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 30 de agosto de 2025, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes se mantengan predominantes, con intervalos de lluvia escasa que podrían presentarse en diferentes momentos, especialmente durante la tarde y la noche.
Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La sensación térmica será algo más fresca debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 100% en las primeras horas, disminuyendo ligeramente a medida que el día avanza, pero aún manteniéndose en niveles altos, especialmente por la tarde.
La precipitación será un factor a tener en cuenta, con registros que podrían llegar hasta 1 mm en las horas más lluviosas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Pontevedra necesiten paraguas a lo largo de la jornada. Las lluvias serán ligeras, pero constantes, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.
El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante la posibilidad de lluvia y viento.
La visibilidad podría verse afectada en las primeras horas debido a la bruma, por lo que se aconseja tener precaución al conducir. A medida que avance el día, la visibilidad mejorará, aunque las nubes persistirán.
En resumen, Pontevedra experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras y temperaturas frescas. La combinación de alta humedad y viento del suroeste creará un ambiente fresco y húmedo, ideal para disfrutar de actividades en interiores o para quienes prefieren un tiempo más templado. Se recomienda estar preparado para la lluvia y disfrutar de la frescura que ofrece este día de finales de agosto.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.
