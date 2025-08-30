El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 19 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 94%, lo que puede generar una sensación de bochorno en el ambiente.

A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 18 y 22 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría verse alterada por la presencia del viento, que soplará del suroeste con velocidades que variarán entre 6 y 19 km/h. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a que la sensación de frescor sea más pronunciada, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde.

En cuanto a la precipitación, se espera que caigan entre 0.1 y 0.6 mm a lo largo del día, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 100% en ciertos periodos, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que es muy probable que se produzcan chubascos ligeros, aunque no se anticipan tormentas significativas. La bruma también puede ser un fenómeno a tener en cuenta, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

La visibilidad podría verse afectada por la bruma, así que se recomienda precaución a quienes planeen desplazamientos en carretera. A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando los 19 grados hacia las 21:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 21:12.

La combinación de un cielo cubierto, la alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras sugiere que será un día más bien gris y húmedo en Pontecesures. Los habitantes y visitantes deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes y llevar consigo un paraguas o impermeable si planean salir. A pesar de las condiciones, la temperatura se mantendrá relativamente agradable, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tomen las precauciones necesarias ante la posibilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.