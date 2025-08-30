El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ponteareas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 30 de agosto de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 18 grados . La humedad relativa será del 100%, lo que indica un ambiente bastante denso y húmedo.
A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 25 grados . Las precipitaciones serán escasas en las primeras horas, con registros de 0.1 mm entre las 1:00 y las 8:00, aumentando ligeramente a 0.1 mm a las 7:00 y 0.2 mm a las 20:00. Sin embargo, se prevé que la lluvia se intensifique hacia la tarde, alcanzando hasta 0.8 mm a las 21:00. La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% entre las 2:00 y las 8:00, y un 85% entre las 14:00 y las 20:00.
El viento soplará desde el sur y el sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 14 km/h en la tarde. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente durante las horas más cálidas del día.
A lo largo de la jornada, el cielo permanecerá cubierto, con momentos de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas. Esto podría afectar la visibilidad en algunas áreas, por lo que se recomienda precaución al conducir. La sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y el viento, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más frescas de lo que realmente son.
En resumen, Ponteareas experimentará un día nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas moderadas. Se aconseja a los residentes que se preparen para condiciones de lluvia y que tomen precauciones al salir, especialmente en la tarde cuando se espera un aumento en la intensidad de las precipitaciones.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.
