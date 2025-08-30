El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

Hoy, 30 de agosto de 2025, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 08:00 a 14:00 y de 14:00 a 20:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.4 mm en las primeras horas, alcanzando hasta 0.8 mm en la tarde.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 15 y 21 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas de 17 grados, descendiendo a 16 grados hacia el mediodía y alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura baje nuevamente a 18 grados por la noche.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, con valores que rondarán entre el 62% y el 94% en las horas de la tarde y la noche. Esta alta humedad, combinada con las lluvias, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán entre 7 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h. Este viento puede contribuir a que la sensación térmica sea más fresca, especialmente durante los momentos de lluvia.

A lo largo del día, se espera que la visibilidad se vea afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Se recomienda a los residentes y visitantes de Ponte Caldelas que tomen precauciones al desplazarse y que estén preparados para las condiciones cambiantes del tiempo.

En resumen, el día en Ponte Caldelas se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas moderadas y alta humedad. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que las actividades al aire libre deben ser planificadas con precaución, teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.