El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, Poio se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas y con presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será un fenómeno predominante, con visibilidad reducida, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, con lluvias ligeras que se prevén en varios periodos.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 18 y 19 grados durante la mayor parte del día. Este ambiente fresco, combinado con la alta humedad relativa, que alcanzará el 100% en las primeras horas, generará una sensación de bochorno. La humedad comenzará a disminuir ligeramente hacia la tarde, pero se mantendrá en niveles altos, alrededor del 72% al 78%.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas, con acumulados que no superarán los 1 mm en total. Sin embargo, la probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos del día, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. Las lluvias más significativas se anticipan entre las 14:00 y las 20:00 horas, cuando la intensidad podría aumentar ligeramente.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán entre 8 y 19 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 35 km/h en las horas más activas de la tarde, lo que podría generar un ambiente algo incómodo, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre. A medida que avance la tarde, el viento podría disminuir, pero se mantendrá presente, aportando frescura al ambiente.

La visibilidad, afectada por la niebla y las lluvias, será un factor a tener en cuenta, especialmente en las primeras horas del día. Se recomienda precaución al conducir y al realizar actividades al aire libre, ya que las condiciones podrían cambiar rápidamente.

En resumen, Poio experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y lluvias escasas. La combinación de niebla, alta humedad y viento del suroeste marcará la jornada, haciendo que sea un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un buen libro en casa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.