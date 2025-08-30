El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Poio según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 30 de agosto de 2025, Poio se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas y con presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será un fenómeno predominante, con visibilidad reducida, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, con lluvias ligeras que se prevén en varios periodos.
La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 18 y 19 grados durante la mayor parte del día. Este ambiente fresco, combinado con la alta humedad relativa, que alcanzará el 100% en las primeras horas, generará una sensación de bochorno. La humedad comenzará a disminuir ligeramente hacia la tarde, pero se mantendrá en niveles altos, alrededor del 72% al 78%.
En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas, con acumulados que no superarán los 1 mm en total. Sin embargo, la probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos del día, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. Las lluvias más significativas se anticipan entre las 14:00 y las 20:00 horas, cuando la intensidad podría aumentar ligeramente.
El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán entre 8 y 19 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 35 km/h en las horas más activas de la tarde, lo que podría generar un ambiente algo incómodo, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre. A medida que avance la tarde, el viento podría disminuir, pero se mantendrá presente, aportando frescura al ambiente.
La visibilidad, afectada por la niebla y las lluvias, será un factor a tener en cuenta, especialmente en las primeras horas del día. Se recomienda precaución al conducir y al realizar actividades al aire libre, ya que las condiciones podrían cambiar rápidamente.
En resumen, Poio experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y lluvias escasas. La combinación de niebla, alta humedad y viento del suroeste marcará la jornada, haciendo que sea un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un buen libro en casa.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.
- Davila 28/08/2025