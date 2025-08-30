El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, se prevé un tiempo mayormente cubierto en Pazos de Borbén, con la presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., la visibilidad puede verse afectada por la niebla, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 17 grados durante la mayor parte del día.

A medida que avance la mañana, la bruma se hará más evidente, especialmente entre las 2:00 a.m. y las 8:00 a.m., aunque se espera que la temperatura se mantenga constante en 17 grados. A partir de las 9:00 a.m., las condiciones meteorológicas comenzarán a cambiar ligeramente, con un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 2:00 p.m. y las 8:00 p.m., lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras a lo largo de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y disminuyendo gradualmente a medida que avanza la jornada, aunque seguirá siendo notablemente alta, especialmente en la tarde. Esto puede contribuir a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se esperan alrededor de las 12:00 p.m., donde se podrían registrar vientos de hasta 27 km/h. Este viento puede ayudar a dispersar un poco la bruma, pero no se espera que tenga un impacto significativo en la nubosidad general.

En resumen, los habitantes de Pazos de Borbén deben prepararse para un día mayormente nublado, con niebla y bruma en las primeras horas, seguidas de lluvias ligeras en la tarde. Se recomienda precaución al conducir debido a la visibilidad reducida y estar atentos a las condiciones meteorológicas cambiantes. La combinación de alta humedad y temperaturas moderadas puede hacer que el día se sienta más cálido de lo que realmente es, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea posible.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.