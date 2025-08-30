El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, Oia se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Durante la madrugada y la mañana, se espera que la visibilidad se vea reducida debido a la niebla, especialmente en las horas más tempranas, lo que podría afectar la circulación vehicular. A medida que avance el día, la niebla dará paso a un cielo cubierto, con nubes que dominarán el panorama.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 17 y 21 grados . En la mañana, se prevé una temperatura de 18 grados, que se mantendrá constante hasta la tarde. La sensación térmica podría ser ligeramente más fresca debido a la humedad relativa, que se situará en torno al 90% en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a medida que el día avanza.

La humedad será un factor notable, alcanzando niveles altos, lo que contribuirá a la sensación de bochorno. A lo largo de la jornada, se espera que la humedad relativa fluctúe entre el 57% y el 100%, siendo más alta en las primeras horas y disminuyendo hacia la tarde. Esto podría generar un ambiente algo pesado, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad significativa de lluvia, especialmente en la tarde y la noche. Se estima que la probabilidad de precipitación alcanzará el 90% entre las 14:00 y las 20:00 horas, con acumulados que podrían llegar a 2 mm. Las lluvias serán ligeras, pero podrían ser persistentes, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes estar preparados con paraguas o impermeables.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 13 km/h, alcanzando rachas de hasta 33 km/h en momentos puntuales. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras. A medida que el día avance, el viento podría intensificarse, lo que podría ser un alivio ante la alta humedad.

En resumen, Oia experimentará un día mayormente nublado con niebla en la mañana, temperaturas agradables, alta humedad y una probabilidad considerable de lluvias por la tarde. Se aconseja a la población tomar precauciones ante las condiciones de visibilidad reducida y estar preparados para la posibilidad de lluvias ligeras.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.