El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. A lo largo de la jornada, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de lluvia escasa, especialmente en las primeras horas y al final de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 26 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 19 grados, descendiendo ligeramente a 18 grados hacia el mediodía. A medida que avance la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la alta humedad y el viento.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de bochorno. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles elevados, alrededor del 70% hacia la tarde. Esto puede hacer que las condiciones se sientan más pesadas y húmedas, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Este viento también podría ayudar a dispersar un poco la bruma y la niebla, aunque no se espera que elimine completamente la nubosidad.

En resumen, O Rosal experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas cálidas y alta humedad. Se recomienda a los residentes que lleven paraguas y se vistan en capas para adaptarse a las fluctuaciones de temperatura y la humedad. La combinación de estos factores hará que el día sea un tanto incómodo, pero no se prevén tormentas severas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.