El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 90% en las primeras horas y el 100% entre las 8:00 y las 14:00. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en varios periodos.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 18 y 24 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con 19 grados, descendiendo ligeramente a 18 grados hacia el mediodía, y alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde. A medida que avance el día, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 21 grados por la tarde y 20 grados al caer la noche.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 96% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 70% hacia el final de la jornada. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas moderadas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 1 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la lluvia ligera.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con momentos de bruma que podrían dificultar la visibilidad en algunas áreas. La probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que, aunque la lluvia será constante, no se esperan fenómenos meteorológicos severos.

Los ciudadanos de O Porriño deben prepararse para un día de clima húmedo y fresco, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables si planean salir. La combinación de temperaturas moderadas y alta humedad puede hacer que el día se sienta más cálido de lo que realmente es, por lo que se recomienda vestirse en capas para mayor comodidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.