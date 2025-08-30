El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 19 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas, lo que generará una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 18 y 20 grados . Sin embargo, la probabilidad de precipitación será notable, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían llegar hasta 0.6 mm en las horas más activas de la mañana y la tarde.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 39 km/h en las horas pico, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo, especialmente para quienes se encuentren al aire libre. Las ráfagas de viento serán más intensas durante la tarde, lo que podría afectar actividades al aire libre y la navegación en la costa.

A lo largo de la tarde, la situación meteorológica se mantendrá similar, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. La temperatura podría descender ligeramente hacia la noche, pero se espera que se mantenga en torno a los 19 grados. La humedad seguirá siendo elevada, lo que podría generar una sensación de incomodidad.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda estar preparados para la lluvia y el viento. Las condiciones podrían ser propicias para la práctica de deportes acuáticos, pero se debe tener precaución debido a las rachas de viento. La puesta de sol se espera para las 21:13, momento en el cual el cielo podría despejarse ligeramente, ofreciendo una vista más clara del horizonte.

En resumen, O Grove experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas y un ambiente fresco, ideal para disfrutar de la gastronomía local en los restaurantes, mientras que las actividades al aire libre deberán ser planificadas con precaución ante las condiciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.