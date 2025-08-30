El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían traer consigo algunas lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 19 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, donde se espera un 100% de posibilidad de lluvia. Durante este periodo, las precipitaciones serán ligeras, acumulando alrededor de 0.1 a 0.5 mm. A partir de las 14:00, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, aunque las cantidades esperadas serán menores, con valores que podrían llegar a 0.6 mm hacia el final de la tarde.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 99% en las primeras horas y descendiendo gradualmente hasta un 70% hacia la noche. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas suaves, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 32 km/h, siendo más intenso durante la tarde. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 32 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y dinámico, especialmente en las zonas costeras. A medida que el día avance, el viento se tornará más moderado, con velocidades que rondarán los 14 km/h hacia la noche.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque podría verse afectada en momentos de lluvia. Los amantes de las actividades al aire libre deben estar preparados para las condiciones cambiantes y llevar un paraguas o impermeable, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

El orto se producirá a las 07:58 y el ocaso a las 21:12, lo que permitirá disfrutar de una jornada larga, aunque nublada. En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas agradables y un viento moderado, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de la naturaleza con precauciones ante la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.