El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 98% en la madrugada, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados, con ligeras variaciones que podrían llevarla hasta los 22 grados en las horas más cálidas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y la presencia de viento. Este viento, que soplará principalmente del sur y sureste, alcanzará velocidades de entre 3 y 15 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 26 km/h en las horas pico.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 8:00 y las 14:00 horas, donde se espera un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que no superarán los 0.6 mm, pero la posibilidad de lluvia persistente podría hacer que el ambiente se sienta más fresco y húmedo. Durante la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá en torno al 90%, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que la bruma afecte la claridad del paisaje, especialmente en las primeras horas del día. Esto podría dificultar la visibilidad en las carreteras, por lo que se aconseja precaución a los conductores.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender lentamente, alcanzando los 18 grados hacia el final del día. La humedad relativa aumentará, llegando a un 90% en la noche, lo que podría generar una sensación de frescura.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy será mayormente nublado, con altas probabilidades de lluvia y temperaturas estables. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.