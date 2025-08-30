El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, Moraña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y húmedo, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 08:00 a 14:00 y de 14:00 a 20:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.6 mm en las horas más activas.

La temperatura se mantendrá bastante estable durante el día, oscilando entre los 17 y 21 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 18 grados, descendiendo ligeramente a 17 grados en las horas de la tarde. A medida que avance la jornada, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 21 grados en las horas centrales del día, antes de descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, hasta situarse en torno al 80% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas suaves, creará una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 16 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en medio de la humedad. Este viento también contribuirá a la dispersión de la niebla y la bruma que se espera en las primeras horas del día.

A lo largo de la jornada, se recomienda a los residentes de Moraña que se preparen para condiciones de visibilidad reducida debido a la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana. Además, es aconsejable llevar paraguas o impermeables, ya que las lluvias, aunque ligeras, pueden ser persistentes.

En resumen, Moraña experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas suaves y alta humedad, condiciones que podrían resultar incómodas para algunas personas. Se aconseja precaución al conducir y estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.